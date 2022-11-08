Вальверде пробил неточно, и мяч прилетел на балкон жилого дома

Мадридский «Реал» в гостях уступил «Райо Вальекано» в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде так неудачно пробил по мячу, что отправил его на балкон одного из домов. Мужчина, наблюдавший за матчем, поймал круглый спортивный снаряд.

Игра на стадионе «Кампо де Вальекас» завершилась со счётом 3:2.

«Реал» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Райо Вальекано» с 21 очком располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что Эден Азар зимой готов покинуть «Реал».