Рейнольдс: если не получится приобрести «Оттаву», могу купить американского сенатора

Голливудский актёр Райан Рейнольдс прокомментировал идею приобрести клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз».

«Я пытаюсь, но это очень дорого, поэтому мне нужен партнёр с очень глубокими карманами. Ну а если с этим не получится, я могу купить американского сенатора, это любой может себе позволить», — цитирует Рейнольдса Sportsnet.

29 марта умер Юджин Мельник, владевший «Оттавой» с 2003 года.

В составе канадского клуба выступают два российских защитника — Артём Зуб и Никита Зайцев.

Ранее «Оттава» объявила о начале процесса продажи команды.