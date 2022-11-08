Рейнольдс: если не получится приобрести «Оттаву», могу купить американского сенатора
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«Я пытаюсь, но это очень дорого, поэтому мне нужен партнёр с очень глубокими карманами. Ну а если с этим не получится, я могу купить американского сенатора, это любой может себе позволить», — цитирует Рейнольдса Sportsnet.
29 марта умер Юджин Мельник, владевший «Оттавой» с 2003 года.
В составе канадского клуба выступают два российских защитника — Артём Зуб и Никита Зайцев.
Ранее «Оттава» объявила о начале процесса продажи команды.