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Рейнольдс: если не получится приобрести «Оттаву», могу купить американского сенатора

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Голливудский актёр Райан Рейнольдс прокомментировал идею приобрести клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз».
Рейнольдс: если не получится приобрести «Оттаву», могу купить американского сенатора
  • Gettyimages.ru
  • © RB/Bauer-Griffin

«Я пытаюсь, но это очень дорого, поэтому мне нужен партнёр с очень глубокими карманами. Ну а если с этим не получится, я могу купить американского сенатора, это любой может себе позволить», — цитирует Рейнольдса Sportsnet.

29 марта умер Юджин Мельник, владевший «Оттавой» с 2003 года.

В составе канадского клуба выступают два российских защитника — Артём Зуб и Никита Зайцев.

Ранее «Оттава» объявила о начале процесса продажи команды.

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