Чепчугов: вся борьба за чемпионство в РПЛ ещё впереди, у ЦСКА остаются шансы на титул

Бывший вратарь армейцев Сергей Чепчугов прокомментировал результаты «Зенита» и ЦСКА в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» — основной претендент на чемпионство. Они выглядят достойно… Что касается ЦСКА, то у команды ещё остаются шансы на титул, но последние результаты отдаляют москвичей от борьбы за первое место», — цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

По его мнению, за сине-бело-голубыми идёт плотная группа команд, которые могут навязать борьбу за чемпионство.

После 16-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 33 очками занимает второе место. «Ростов» с 32 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает ЦСКА с 29 очками.

Ранее полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ.