Булыкин — о Карпине в сборной Армении: вопрос только в деньгах и возможностях

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине.

«Зато в России Карпин на двух работах. Тренеры и футболисты вправе выбирать то, что они хотят сами. Вопрос только в деньгах и возможностях», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

По информации «Чемпионата», перед продлением контракта Карпин вёл переговоры с представителями сборной Армении. Отмечается, что переговоры проходили позитивно, но специалист решил остаться в России.

Новый контракт РФС с 53-летним тренером рассчитан до 1 августа 2024 года.

Ранее бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о Карпине.