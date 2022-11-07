Булыкин — о Карпине в сборной Армении: вопрос только в деньгах и возможностях
«Зато в России Карпин на двух работах. Тренеры и футболисты вправе выбирать то, что они хотят сами. Вопрос только в деньгах и возможностях», — цитирует Булыкина «Чемпионат».
По информации «Чемпионата», перед продлением контракта Карпин вёл переговоры с представителями сборной Армении. Отмечается, что переговоры проходили позитивно, но специалист решил остаться в России.
Новый контракт РФС с 53-летним тренером рассчитан до 1 августа 2024 года.
Ранее бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о Карпине.