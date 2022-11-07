Дрозд: мой совет команде Канело — не зацикливаться на поражениях или репутации
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«Нужно ли боксировать Саулю? Я считаю, что нужно. Мой совет команде Канело Альвареса – не зацикливаться на поражениях или репутации. Нужно бросать вызовы самому себе», — цитирует Дрозда Metaratings.ru.
По его мнению, поражения не влияют на репутацию боксёров, поэтому необходимо соревноваться с самыми сильными спортсменами.
За свою карьеру Бивол провёл 21 поединок на профессиональном ринге, в каждом из которых одержал победу, причём 11 раз выиграл нокаутом. В мае россиянин единогласным решением судей взял верх над Саулем Альваресом и в девятый раз защитил титул WBA.
31-летний боксёр из России в Абу-Даби нанёс поражение Рамиресу и защитил чемпионский титул WBA в десятый раз. Бивол победил решением судей.
Ранее глава Matchroom Boxing, известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что планирует заняться организацией второго поединка между Биволом и Альваресом.