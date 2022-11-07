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Тарпищев объяснил, как Кудерметовой выиграть Итоговый турнир в парном разряде

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элиз Мертенс может победить в финале Итогового турнира WTA 2022 года в парном разряде.
Тарпищев объяснил, как Кудерметовой выиграть Итоговый турнир в парном разряде
  • Gettyimages.ru
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«Если судить объективно, пара Синякова и Крейчикова немного посильнее за счёт того, что они всегда играют вместе, они сыграннее и считаются первой парой уже на протяжении двух лет. Пара Кудмерметовой и Мертенс имеет шансы на победу: необходимо отыграть психологически ровно и подавать вторую подачу», — приводит слова Тарпищева «РБК Спорт».

По его словам, если Кудерметова и Мертенс смогут выдать упорную борьбу, то шансы на победу есть.

В полуфинальном матче российско-бельгийский дуэт обыграл нидерландку Деми Схурс и американку Дезире Кравчик со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность матча составила 56 минут.

8 ноября Кудерметова и Мертенс в финале сыграют с чешками Катержиной Синяковой и Барборой Крейчиковой.

Ранее Кудерметова рассказала, как отнеслась к положительной допинг-пробе Халеп.

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