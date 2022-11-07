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Трусова — о миллионе подписчиков: безумно приятно

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Серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова достигла отметки в миллион подписчиков в социальной сети.
Трусова — о миллионе подписчиков: безумно приятно
  • globallookpress.com
  • © Sergei Stepanov/XinHua

«Спасибо большое за один миллион подписчиков! Мне безумно приятно, что есть столько людей, которые следят за мной, поддерживают меня», — написала Трусова.

Фигуристка стала первой спортсменкой в истории, исполнившей пять четверных в произвольной программе. Несмотря на рекорд, Трусова завоевала серебро Олимпийских игр в Пекине, уступив золото подруге по команде Анне Щербаковой.

Ранее Ренат Лайшев сообщил, что Трусова уже не числится в «Самбо-70».

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