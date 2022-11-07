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Карякин: я не буду выступать на ЧМ под флагом ФИДЕ

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Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что не будет участвовать в чемпионате мира по рапиду и блицу в Казахстане под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Карякин: я не буду выступать на ЧМ под флагом ФИДЕ
  • Gettyimages.ru
  • © Sebastian Reuter

«Возможность играть лишь под флагом ФИДЕ меня не устраивает. Я не буду выступать под флагом ФИДЕ на чемпионате мира. Для меня Казахстан — счастливая страна. Я там был чемпионом мира по быстрым и выигрывал командный ЧМ в составе сборной России», — цитирует Карякина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что у него есть принципы, которых он придерживается.

Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки им проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.

Ранее Карякин получил разрешение сыграть на чемпионате мира без флага России.

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