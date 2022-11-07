Карякин получил разрешение сыграть на чемпионате мира без флага России
- Gettyimages.ru
- © Sebastian Reuter
«Захочет или нет — это его решение. Насколько я понимаю, он не хочет играть под флагом FIDE. А по нашим правилам сыграть под российским флагом он не сможет», — цитирует Дворковича РИА Новости.
Напомним, что комиссия по этике ФИДЕ на шесть месяцев отстранила россиянина от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за поддержки им проведения спецоперации на Украине. Срок дисквалификации истёк 22 сентября.
Ранее Сергей Карякин рассказал о самочувствии 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.