Узнать больше

Букин заявил, что они со Степановой скоро вернутся к соревнованиям

Короткая ссылка
Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, заявил, что их дуэт в скором времени вернётся к соревнованиям.
Букин заявил, что они со Степановой скоро вернутся к соревнованиям
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Я никуда не уходил, не заканчивал карьеру. Мы обязательно с Сашей вернёмся. Пока не знаю, когда конкретно вернёмся, но думаю, это будет в скором времени», — цитирует Букина ТАСС.

В конце сентября фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях. Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее Иван Букин высказался об отстранении России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить