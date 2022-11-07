Букин заявил, что они со Степановой скоро вернутся к соревнованиям
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«Я никуда не уходил, не заканчивал карьеру. Мы обязательно с Сашей вернёмся. Пока не знаю, когда конкретно вернёмся, но думаю, это будет в скором времени», — цитирует Букина ТАСС.
В конце сентября фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях. Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.
Ранее Иван Букин высказался об отстранении России.