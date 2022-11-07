Букин заявил, что они со Степановой скоро вернутся к соревнованиям

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, заявил, что их дуэт в скором времени вернётся к соревнованиям.

«Я никуда не уходил, не заканчивал карьеру. Мы обязательно с Сашей вернёмся. Пока не знаю, когда конкретно вернёмся, но думаю, это будет в скором времени», — цитирует Букина ТАСС.

В конце сентября фигуристы приняли решение взять паузу в выступлениях. Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.

Ранее Иван Букин высказался об отстранении России.