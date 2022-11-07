Букин не сомневается, что в скором времени российские фигуристы вернутся на мировую арену
- Gettyimages.ru
- © Cui Nan/China News Service
«Я не сомневаюсь, что мы вернёмся на международные соревнования, это спорт, там всегда добрая и позитивная атмосфера. Надеюсь, скоро всё придёт в норму», — цитирует Букина ТАСС.
Напомним, ISU отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.
Ранее Базин и Худайбердиева заявили, что танцы на льду в России переживают кризис.