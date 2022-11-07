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Букин не сомневается, что в скором времени российские фигуристы вернутся на мировую арену

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Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, высказался об отстранении России.
Букин не сомневается, что в скором времени российские фигуристы вернутся на мировую арену
  • Gettyimages.ru
  • © Cui Nan/China News Service

«Я не сомневаюсь, что мы вернёмся на международные соревнования, это спорт, там всегда добрая и позитивная атмосфера. Надеюсь, скоро всё придёт в норму», — цитирует Букина ТАСС.

Напомним, ISU отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.

Ранее Базин и Худайбердиева заявили, что танцы на льду в России переживают кризис.

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