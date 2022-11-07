Главный тренер ПСЖ прокомментировал повреждение Мбаппе
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«Мы видели новости о Бензема, но у Килиана ничего серьёзного. Он играет постоянно, и в таком случае лучше не рисковать и попросить замену», — цитирует Галтье RMC Sport.
Мбаппе был заменён на 85-й минуте из-за дискомфорта в области приводящей мышцы.
ПСЖ обыграл «Лорьян» со счётом 2:1. Парижский клуб лидирует в чемпионате, набрав 38 очков. «Лорьян» — на шестой позиции (27 очков).
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе побил рекорд Лионеля Месси по результативности в Лиге чемпионов.