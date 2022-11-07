Клопп — о победе над «Тоттенхэмом»: это была очень тяжёлая игра для всех
«Это была очень тяжёлая игра для всех. Хороший первый тайм: отличный футбол, контроль мяча, голы мирового класса. Все мы знаем, что «Тоттенхэм» всегда возвращается в игру, это случилось и сегодня», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.
Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:1 в пользу «Ливерпуля».
В составе гостей отличился Мохаммед Салах (11-я и 40-я минуты). У хозяев автором единственного точного удара стал Гарри Кейн (70-я).
«Тоттенхэм» с 26 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Ливерпуль» с 19 очками располагается на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» переиграл «Челси» в лондонском дерби в рамках 15-го тура чемпионата Англии по футболу.