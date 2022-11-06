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Даниелян доволен первым чистым четверным сальховом на этапе Гран-при в Казани

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Артур Даниелян высказался о своём выступлении на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.
Даниелян доволен первым чистым четверным сальховом на этапе Гран-при в Казани
  • Gettyimages.ru

«Это было первое более-менее чистое исполнение четверного сальхова, по ощущениям было хорошо, но надо работать со всеми прыжками, над приземлением, почему-то валюсь с ноги», — цитирует серебряного призёра чемпионата Европы ТАСС.

18-летний фигурист по итогам двух программ набрал 225,68 балла и занял четвёртое место.

Дмитрий Алиев (280,95 балла) завоевал золотую медаль. Серебряную награду выиграл Андрей Мозалёв (272,71), бронзовую — Иван Попов (243,28).

Ранее сообщалось, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

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