«Фатих Карагюмрюк» с Оздоевым уступил «Антальяспору» в чемпионате Турции
- РИА Новости
Игра в Анталье завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.
В составе «Антальяспора» мячи забили Хаджи Райт (35-я минута), Гюрай Вурал (41-я, 84-я) и Вейсел Сары (45+2). У «Фатих Карагюмрюк» отличились Эбрима Колли (4-я) и Мбайе Дианье (19-я).
Российский полузащитник Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма.
Ранее владелец «Фатих Карагюмрюк» назвал Оздоева лидером команды.