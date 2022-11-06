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«Фатих Карагюмрюк» с Оздоевым уступил «Антальяспору» в чемпионате Турции

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«Фатих Карагюмрюк» потерпел поражение от «Антальяспора» в матче 13-го тура чемпионата Турции по футболу.
«Фатих Карагюмрюк» с Оздоевым уступил «Антальяспору» в чемпионате Турции
  • РИА Новости

Игра в Анталье завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

В составе «Антальяспора» мячи забили Хаджи Райт (35-я минута), Гюрай Вурал (41-я, 84-я) и Вейсел Сары (45+2). У «Фатих Карагюмрюк» отличились Эбрима Колли (4-я) и Мбайе Дианье (19-я).

Российский полузащитник Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма.

Ранее владелец «Фатих Карагюмрюк» назвал Оздоева лидером команды.

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