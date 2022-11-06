Булыкин: Дзюба ушёл из «Демирспора» из-за недостатка игрового времени

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что нападающий Артём Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Думаю, он недоволен своим игровым временем и хочет чаще выходить на поле, тем более что его карьера уже находится на закате. Ему нужна команда, где он будет играть и получать удовольствие от футбола. Если он уходит, значит его не устраивает нынешнее положение в команде», — заявил Булыкин RT.

Ранее бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов высказался о том, что Дзюба расторг контракт с турецким «Адана Демирспор».