Защитнику «Факела» Суслову сломали ребро в матче с «Краснодаром»

В воронежском «Факеле» сообщили о состоянии здоровья защитника Кирилла Суслова после столкновения с форвардом Джоном Кордобой в матче 16-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

«Суслов получил травму — Кордоба ударил нашего игрока локтем и сломал ему ребро. К этому моменту форвард уже имел жёлтую карточку, но второе предупреждение Кордобе почему-то вынесено не было», — говорится в сообщении пресс-службы клуба из Воронежа.

Уточняется, что Суслов должен будет полностью восстановиться через четыре недели.

«Факел» на своём поле сыграл вничью с «Краснодаром» (3:3). В составе «Краснодара» мячи забили Джон Кордоба (29-я минута), Михайло Баньяц (42-я, пенальти)), Алексей Ионов (62-я). В воронежской команде отличились Роман Акбашев (11-я), Ираклий Квеквескири (72-я, 84-я).

«Краснодар» с 25 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Факел» с 13 очками располагается на 13-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Спартак» не смогли выявить победителя в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).