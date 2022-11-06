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Дрозд заявил, что дуэту важно мнение окружающих в начале совместного пути

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Павел Дрозд, выступающий в паре с Елизаветой Шанаевой, поделился эмоциями после выступления на третьем этапе серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани.
Дрозд заявил, что дуэту важно мнение окружающих в начале совместного пути
  • РИА Новости

«Испытали кайф от того, как катались. Публика фантастическая. Мы с Лизой начинаем путь, да, важны места на пьедестале, но это не единственные старты. Главное — прогресс и мнение окружающих», — цитирует Дрозда ТАСС.

Шанаева и Дрозд получили от судей 202,57 баллов и завоевали серебряные медали Гран-при в Казани в танцах на льду. Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный (202,57) выиграли золото, Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (182,30) — бронзу.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева исполнит один элемент ультра-си в произвольной программе на третьем этапе Гран-при России в Казани.

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