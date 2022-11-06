Шайбы Михеева и Кузьменко не спасли «Ванкувер» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» по буллитам одержал победу над «Ванкувер Кэнакс».

Встреча в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе хозяев забитыми шайбами отметились российские нападающие Илья Михеев и Андрей Кузьменко.

9 ноября «Ванкувер» сыграет с «Оттава Сенаторз» на выезде. Столичный клуб объявил о начале процесса продажи команды.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал четвёртое подряд поражение «Вашингтона» в НХЛ.