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Шайбы Михеева и Кузьменко не спасли «Ванкувер» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

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В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» по буллитам одержал победу над «Ванкувер Кэнакс».
Шайбы Михеева и Кузьменко не спасли «Ванкувер» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
  • AP
  • © John Froschauer

Встреча в Ванкувере на стадионе «Роджерс Арена» завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В составе хозяев забитыми шайбами отметились российские нападающие Илья Михеев и Андрей Кузьменко.

9 ноября «Ванкувер» сыграет с «Оттава Сенаторз» на выезде. Столичный клуб объявил о начале процесса продажи команды.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал четвёртое подряд поражение «Вашингтона» в НХЛ.

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