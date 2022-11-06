Тренер Баюл: Яметова не соревнуется, а ловит кайф от самой себя на льду
«Когда она катает программу, складывается впечатление, что она играет в соревнования, а не соревнуется, ловит кайф от самой себя на льду», — заявил тренер.
Он отметил, что из-за ранней конкуренции фигуристы начинают бояться отвественности.
«Если удаётся сохранить детскую непосредственность, то вырастает сильная личность и вся последующая карьера будет в том же ключе», — добавил Николаев.
Камила Валиева лидирует после короткой программы на третьем этапе Гран-при в Казани, получив от судей 83,30 балла. Второе место занимает Вероника Яметова с показателем 75,90. Третье — Ксения Синицына (70,54).
Ранее Валиева призналась, ради кого выступала на Гран-при в Казани.