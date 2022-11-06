Тренер Баюл: Яметова не соревнуется, а ловит кайф от самой себя на льду

Валентин Николаев, тренер олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Оксаны Баюл, оценил фигуристку Веронику Яметову.

«Когда она катает программу, складывается впечатление, что она играет в соревнования, а не соревнуется, ловит кайф от самой себя на льду», — заявил тренер.

Он отметил, что из-за ранней конкуренции фигуристы начинают бояться отвественности.

«Если удаётся сохранить детскую непосредственность, то вырастает сильная личность и вся последующая карьера будет в том же ключе», — добавил Николаев.

Камила Валиева лидирует после короткой программы на третьем этапе Гран-при в Казани, получив от судей 83,30 балла. Второе место занимает Вероника Яметова с показателем 75,90. Третье — Ксения Синицына (70,54).

Ранее Валиева призналась, ради кого выступала на Гран-при в Казани.