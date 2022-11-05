Джокович победил Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Париже

Серб Новак Джокович оформил выход в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже.

Экс первая ракетка мира одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в полуфинальном матче в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 7:6. Игра продолжалась 2 часа 22 минуты.

Джокович в финале сыграет с Хольгером Руне из Дании.

Общий призовой фонд турнира составляет более €5,4 млн.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что россиянин Даниил Медведев может выйти в полуфинал Итогового турнира ATP.