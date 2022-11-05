Узнать больше

Джокович победил Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Париже

Короткая ссылка
Серб Новак Джокович оформил выход в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже.
Джокович победил Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Париже
  • AFP
  • © Christophe ARCHAMBAULT

Экс первая ракетка мира одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в полуфинальном матче в трёх сетах со счётом 6:2, 3:6, 7:6. Игра продолжалась 2 часа 22 минуты.

Джокович в финале сыграет с Хольгером Руне из Дании.

Общий призовой фонд турнира составляет более €5,4 млн.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что россиянин Даниил Медведев может выйти в полуфинал Итогового турнира ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить