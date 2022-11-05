Морозов считает, что прокат на Гран-при России в Казани оставил смазанные впечатления
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«Дело не в оценке, а в прокате. Сегодня не очень хорошо. Какие-то вещи лучше получились, но впечатления были смазанные. Не так много времени было между этапами, мы дорабатывали, больше повторяли элементы на тренировках», — цитирует Морозова ТАСС.
Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани. Фигуристы получили от судей 78,80 балла. Второе место занимают Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (77,93), третье — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (76,51).
Третий этап проходит с 4 по 7 ноября во Дворце спорта в Казани.
Ранее сообщалось, что Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Казани.