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Морозов считает, что прокат на Гран-при России в Казани оставил смазанные впечатления

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Владимир Морозов, выступающий с Евгенией Тарасовой, прокомментировал прокат короткой программы в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.
Морозов считает, что прокат на Гран-при России в Казани оставил смазанные впечатления
  • globallookpress.com
  • © Li Ga/XinHua

«Дело не в оценке, а в прокате. Сегодня не очень хорошо. Какие-то вещи лучше получились, но впечатления были смазанные. Не так много времени было между этапами, мы дорабатывали, больше повторяли элементы на тренировках», — цитирует Морозова ТАСС.

Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Казани. Фигуристы получили от судей 78,80 балла. Второе место занимают Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (77,93), третье — Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (76,51).

Третий этап проходит с 4 по 7 ноября во Дворце спорта в Казани.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Казани.

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