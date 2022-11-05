Джикия допустил, что в будущем Россия может выступать в AFC

Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«Можем ли играть в будущем в Азиатской конфедерации? Возможно. Почему нет?» — цитирует Джикию «Чемпионат».

20 сентября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная России не примет участие в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от всех международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Джикия отреагировал на то, что следующий домашний матч команды пройдёт с Fan ID.