Джикия допустил, что в будущем Россия может выступать в AFC
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«Можем ли играть в будущем в Азиатской конфедерации? Возможно. Почему нет?» — цитирует Джикию «Чемпионат».
20 сентября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная России не примет участие в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.
УЕФА отстранил российские клубы и сборные от всех международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Ранее Джикия отреагировал на то, что следующий домашний матч команды пройдёт с Fan ID.