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Джикия допустил, что в будущем Россия может выступать в AFC

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Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Джикия допустил, что в будущем Россия может выступать в AFC
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Можем ли играть в будущем в Азиатской конфедерации? Возможно. Почему нет?» — цитирует Джикию «Чемпионат».

20 сентября Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что сборная России не примет участие в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от всех международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Джикия отреагировал на то, что следующий домашний матч команды пройдёт с Fan ID.

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