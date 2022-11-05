Узнать больше

Хавбек «Сочи» Шипунов рассказал, что тренер Гаранин покинул команду

Короткая ссылка
Полузащитник «Сочи» Тимофей Шипунов сообщил, что старший тренер команды Вадим Гаранин покинул клуб два дня назад.

«Информация о том, что Гаранин больше не с командой? Так бывает, это жизнь. Мы быстро адаптировались к уходу Гаранина. Сказали ли команде, что он ушёл? Да. Объявили об этом два дня назад. Информация о болезни? Нет. Этого точно нет», — цитирует Шипунова «Матч ТВ».

Как утверждал «Чемпионат», Гаранин не готовил «Сочи» к матчу со «Спартаком».

Напомним, что специалист возглавил команду по окончании сезона-2021/22 после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:1.

В составе «Сочи» отличился Кирилл Заика (44-я минута). У «Спартака» гол на счету нападающего Квинси Промеса (10-я).

Таким образом, «Сочи» набрал 22 очка и остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (33) располагается на второй строчке.

Ранее тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о ничейном результате со «Спартаком» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить