Хавбек «Сочи» Шипунов рассказал, что тренер Гаранин покинул команду

Полузащитник «Сочи» Тимофей Шипунов сообщил, что старший тренер команды Вадим Гаранин покинул клуб два дня назад.

«Информация о том, что Гаранин больше не с командой? Так бывает, это жизнь. Мы быстро адаптировались к уходу Гаранина. Сказали ли команде, что он ушёл? Да. Объявили об этом два дня назад. Информация о болезни? Нет. Этого точно нет», — цитирует Шипунова «Матч ТВ».

Как утверждал «Чемпионат», Гаранин не готовил «Сочи» к матчу со «Спартаком».

Напомним, что специалист возглавил команду по окончании сезона-2021/22 после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:1.

В составе «Сочи» отличился Кирилл Заика (44-я минута). У «Спартака» гол на счету нападающего Квинси Промеса (10-я).

Таким образом, «Сочи» набрал 22 очка и остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (33) располагается на второй строчке.

Ранее тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о ничейном результате со «Спартаком» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).