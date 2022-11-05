Точилин — о матче со «Спартаком»: ход матча был такой, что мы наиграли больше чем на ничью

Тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о ничейном результате со «Спартаком» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ход матча был такой, что мы наиграли больше чем на ничью. Последнее время часто реагируем на судейские моменты, но арбитры на то и арбитры, чтобы им принимать решения. Все хотят, чтобы играли по одним правилам», — цитирует Точилина «Матч ТВ».

Встреча в Сочи на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:1.

В составе «Сочи» отличился Кирилл Заика (44-я минута). У «Спартака» гол на счету нападающего Квинси Промеса (десятая).

Таким образом, «Сочи» набрал 22 очка и остался на девятом месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» (33) располагается на второй строчке.

Ранее главный тренер «Спартака» Абаскаль прокомментировал ничейный результат с «Сочи».