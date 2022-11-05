Лопетеги стал новым главным тренером «Вулверхэмптона»
- AP
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Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.
Лопетеги работал в «Порту», мадридском «Реале», «Севилье» и сборной Испании.
Напомним, что Лопетеги был отправлен в отставку с поста главного тренера «Севильи» после поражения в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:4).
«Вулверхэмптон» (десять очков) располагается на 19-й строчке турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ).
Ранее «Севилья» объявила о назначении Сампаоли на пост главного тренера.