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Лопетеги стал новым главным тренером «Вулверхэмптона»

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Испанский специалист Хулен Лопетеги стал новым главным тренером «Вулверхэмптона».
Лопетеги стал новым главным тренером «Вулверхэмптона»
  • AP
  • © Angel Fernandez

Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Лопетеги работал в «Порту», мадридском «Реале», «Севилье» и сборной Испании.

Напомним, что Лопетеги был отправлен в отставку с поста главного тренера «Севильи» после поражения в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:4).

«Вулверхэмптон» (десять очков) располагается на 19-й строчке турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее «Севилья» объявила о назначении Сампаоли на пост главного тренера.

 

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