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Российский гонщик Карякин для содержания команды будет вынужден продать гоночную машину

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Российский гонщик Сергей Карякин сообщил, что для сохранения команды будет вынужден продать одну из гоночных машин.
Российский гонщик Карякин для содержания команды будет вынужден продать гоночную машину
  • Gettyimages.ru
  • © Dan Istitene

«Сейчас ещё такая проблема: так как нет соревнований, нет заказчиков. И чтобы выплатить зарплату команде, которую я так упорно и тщательно собирал, придётся продать одну из гоночных машин. Чтобы как-то продержаться до следующего сезона», — цитирует Карякина ТАСС.

FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений.

Карякин заявил, что не будет участвовать в «Дакаре», если FIA станет настаивать на подписании документа. Его соотечественник Константин Жильцов принял решение сменить спортивное гражданство для участия в ралли.

Ранее Карякин заявил, что пропустит ралли-марафон «Дакар».

 

 

 

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