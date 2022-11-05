Российский гонщик Карякин для содержания команды будет вынужден продать гоночную машину

Российский гонщик Сергей Карякин сообщил, что для сохранения команды будет вынужден продать одну из гоночных машин.

«Сейчас ещё такая проблема: так как нет соревнований, нет заказчиков. И чтобы выплатить зарплату команде, которую я так упорно и тщательно собирал, придётся продать одну из гоночных машин. Чтобы как-то продержаться до следующего сезона», — цитирует Карякина ТАСС.

FIA разрешила пилотам из России и Белоруссии выступать только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, где прописан ряд ограничений.

Карякин заявил, что не будет участвовать в «Дакаре», если FIA станет настаивать на подписании документа. Его соотечественник Константин Жильцов принял решение сменить спортивное гражданство для участия в ралли.

Ранее Карякин заявил, что пропустит ралли-марафон «Дакар».