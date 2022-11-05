Узнать больше

Российский гонщик Карякин пропустит ралли-марафон «Дакар»

Короткая ссылка
Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что пропустит ралли-марафон «Дакар».
Российский гонщик Карякин пропустит ралли-марафон «Дакар»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Пропускаю «Дакар». Девять лет подряд участвовал в гонке, но теперь пропускаю. Тяжело, конечно. Международная автомобильная федерация игнорирует моё письмо, а подписывать бумагу для участия я не собираюсь. Конечно, это тяжёлое решение. Однако такова реальность, в которой мы живём», — приводит слова Карякина «Матч ТВ».

По словам гонщика, без международного спорта он лишился всех клиентов, которые покупали машины.

«Для содержания своей команды думаю, что выставлю на продажу один из автомобилей. Вероятно, продам машину, которая выигрывала «Шёлковый путь» в 2021 году и этап Кубка мира в 2022 году», — сказал он.

Ралли-марафон «Дакар» пройдет с 31 декабря 2022 по 15 января 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить