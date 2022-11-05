Российский гонщик Карякин пропустит ралли-марафон «Дакар»

Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что пропустит ралли-марафон «Дакар».

«Пропускаю «Дакар». Девять лет подряд участвовал в гонке, но теперь пропускаю. Тяжело, конечно. Международная автомобильная федерация игнорирует моё письмо, а подписывать бумагу для участия я не собираюсь. Конечно, это тяжёлое решение. Однако такова реальность, в которой мы живём», — приводит слова Карякина «Матч ТВ».

По словам гонщика, без международного спорта он лишился всех клиентов, которые покупали машины.

«Для содержания своей команды думаю, что выставлю на продажу один из автомобилей. Вероятно, продам машину, которая выигрывала «Шёлковый путь» в 2021 году и этап Кубка мира в 2022 году», — сказал он.

Ралли-марафон «Дакар» пройдет с 31 декабря 2022 по 15 января 2023 года.