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Глушаков поздравил супругу с победой в Кубке России по футболу

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Игрок «Химок» Денис Глушаков поздравил супругу футболистку ЦСКА Ксению Коваленко с победой в Кубке России по футболу.
Глушаков поздравил супругу с победой в Кубке России по футболу
  • РИА Новости

«Супруга — молодец. Настоящий боец. Ей зашили губу в больнице. Поскорее домой, и буду целовать, залечивать губу. Не буду ничего Ксении говорить про завершение карьеры. Когда созреет, тогда завершит. Думаю, скоро созреет», — приводит слова Глушакова РИА «Новости».

В пятницу, 4 ноября, Коваленко в составе ЦСКА победила «Зенит» в финале Кубка России по футболу среди женщин. Встреча проходила на «Газпром Арене» и завершилась со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что болельщики «Спартака» подрались с игроками ЦСКА в матче 17-го тура Молодёжной футбольной лиги.

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