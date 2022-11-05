Григорян: в безумии Гогниева есть огромная одержимость и энергетика
«Это сложно с первого раза понять, но хочу сказать: не смейтесь над Гогниевым… Я знаю, что в этом безумии есть огромная одержимость и огромная энергетика. Если у него получится, то все, кто прикалывается над ним, будут чувствовать себя очень некомфортно», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».
Напомним, что в матче 16-го тура чемпионата России по футболу «Химки» обыграли «Оренбург». Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:0.
В составе хозяев мячи забили Александр Руденко (50-я минута) и Бутта Магомедов (66-я).
«Оренбург» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Химки» с 12 очками располагаются на 15-й строчке.
Ранее тренер подмосковных «Химок» Георгий Джиоев поделился эмоциями от матча с «Оренбургом».