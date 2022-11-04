Джиоев: ещё перед матчем сказал, что «Химки» выиграют
- РИА Новости
«После матча ещё не общался с Гогниевым, но во время матча мы совещались, кого поменять, кто на замену выйдет… Была уверенность, что мы выиграем, ещё перед матчем об этом сказал», — цитирует Джиоева «Матч ТВ».
Напомним, что Российский футбольный союз дисквалифицировал главного тренера «Химок» Спартака Гогниева на три матча и оштрафовал на 200 тыс. рублей.
Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 2:0. В составе хозяев мячи забили Александр Руденко (50-я минута) и Бутта Магомедов (66-я).
«Оренбург» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Химки» с 12 очками располагаются на 15-й строчке.
Ранее главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился эмоциями от матча с «Химками».