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Биатлонистка Миронова заявила, что ее организм приходит в норму

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Призёр Олимпиады по биатлону Светлана Миронова рассказала о ходе своего восстановления после перенесённых заболеваний.
Биатлонистка Миронова заявила, что ее организм приходит в норму
  • globallookpress.com
  • © Mathias Bergeld/Keystone Press Agency

«После того как я переболела ковидом, а потом и ветряной оспой, я очень быстро вернулась к тренировкам, но организм не был готов к нагрузкам. Спустя пять дней тренировок меня вырубило, если можно так сказать. Я отдохнула дней десять, затем приехала на сбор в Белоруссию, и история повторилась», — цитирует Миронову пресс-служба Союза биатлонистов России.

Биатлонистка рассказала, что ей пришлось поехать в Москву на обследование в стационар, где доктора определили причины поведения её организма. После посещения врачей Миронова приняла решение дать своему телу отдохнуть и набраться сил.

«Но сейчас я чувствую себя гораздо лучше, гораздо энергичнее. Я уже тренируюсь. Это хороший знак того, что мой организм приходит в норму», — добавила биатлонистка.

Из-за проблем со здоровьем Миронова пропустила два этапа Кубка Содружества и летний чемпионат России.

28-летняя спортсменка из Томской области завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в эстафетной гонке. 

Ранее сообщалось, что опубликованы фотографии новой формы сборной России по биатлону.

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