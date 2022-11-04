Биатлонистка Миронова заявила, что ее организм приходит в норму

Призёр Олимпиады по биатлону Светлана Миронова рассказала о ходе своего восстановления после перенесённых заболеваний.

«После того как я переболела ковидом, а потом и ветряной оспой, я очень быстро вернулась к тренировкам, но организм не был готов к нагрузкам. Спустя пять дней тренировок меня вырубило, если можно так сказать. Я отдохнула дней десять, затем приехала на сбор в Белоруссию, и история повторилась», — цитирует Миронову пресс-служба Союза биатлонистов России.

Биатлонистка рассказала, что ей пришлось поехать в Москву на обследование в стационар, где доктора определили причины поведения её организма. После посещения врачей Миронова приняла решение дать своему телу отдохнуть и набраться сил.

«Но сейчас я чувствую себя гораздо лучше, гораздо энергичнее. Я уже тренируюсь. Это хороший знак того, что мой организм приходит в норму», — добавила биатлонистка.

Из-за проблем со здоровьем Миронова пропустила два этапа Кубка Содружества и летний чемпионат России.

28-летняя спортсменка из Томской области завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в эстафетной гонке.

Ранее сообщалось, что опубликованы фотографии новой формы сборной России по биатлону.