Глава Пентагона: ядерная атака КНДР против США положит конец режима Ким Чен Ына

Ядерная атака против США и их союзников со стороны КНДР приведёт к концу режима северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече со своим южнокорейским коллегой Ли Чжон Соп, говорится в заявлении на сайте Пентагона.

«Он (Остин. — RT) отметил, что любая ядерная атака против Соединённых Штатов или их союзников и партнёров, в том числе, с использованием нестратегического ядерного оружия, является недопустимой и закончится концом режима Кима», — сообщили в ведомстве.

3 ноября Северная Корея осуществила запуск одной баллистической ракеты большой дальности и двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

В среду, 2 ноября, КНДР запустила по меньшей мере десятки ракет разных типов в сторону Японского моря.

В ответ на это Южная Корея произвела запуски ракет «воздух — земля».