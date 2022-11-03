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Источник: Зидан возглавит сборную Франции по футболу после ЧМ-2022

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан станет главным тренером национальной команды Франции после чемпионата мира-2022 в Катаре.
Источник: Зидан возглавит сборную Франции по футболу после ЧМ-2022
  • AP
  • © Lalo R.Villar

Об этом сообщает журналист Серхио Валентин в Twitter.

В данный момент сборную Франции возглавляет Дидье Дешам, который привёл команду к победе на чемпионате мира-2018 в России.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Он три раза подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а также чемпионат Испании. В 2019-м специалист повторно стал главным тренером команды, но спустя два года покинул свой пост.

Ранее французский тренер Тьерри Анри выразил сомнение, что Зидан может возглавить «Ювентус».

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