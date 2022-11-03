Источник: Зидан возглавит сборную Франции по футболу после ЧМ-2022
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Об этом сообщает журналист Серхио Валентин в Twitter.
В данный момент сборную Франции возглавляет Дидье Дешам, который привёл команду к победе на чемпионате мира-2018 в России.
Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Он три раза подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а также чемпионат Испании. В 2019-м специалист повторно стал главным тренером команды, но спустя два года покинул свой пост.
Ранее французский тренер Тьерри Анри выразил сомнение, что Зидан может возглавить «Ювентус».