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Анри: не думаю, что Зидан возглавит «Ювентус»

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Французский тренер Тьерри Анри выразил сомнение, что бывший полузащитник «Ювентуса» Зинедин Зидан может возглавить туринский клуб.
Анри: не думаю, что Зидан возглавит «Ювентус»
  • Gettyimages.ru

«Он был связан со многими клубами, но я не думаю, что Зизу захочет возглавить «Ювентус». Я вижу, как Зидан ждёт сборную Франции, и в этом есть смысл», — сказал Анри в интервью CBS Sports Golazo.

Француз возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год. Он три раза подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА, а также чемпионат Испании.

В 2019-м Зидан повторно стал главным тренером команды, но спустя два года покинул свой пост.

«Ювентус» в гостях потерпел поражение от «Бенфики» (3:4) в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов и лишился шансов выйти в плей-офф турнира.

Таким образом, туринцы впервые за девять лет не сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее Зидан сообщил, что в скором времени вернётся к работе.

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