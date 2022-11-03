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Ольховский: Рублёв способен дать бой любому теннисисту на Итоговом турнире ATP

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Победитель двух турниров «Большого шлема» в смешанном разряде Андрей Ольховский считает, что Андрей Рублёв способен на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине показать высокий результат.
Ольховский: Рублёв способен дать бой любому теннисисту на Итоговом турнире ATP
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«Андрей Рублёв сейчас в очень хорошей форме, думаю, он может дать бой любому, кто выступит на итоговом турнире», — цитирует Ольховского VPrognoze.

При этом он считает, что сначала необходимо посмотреть, как Рублёв сыграет на турнире серии «Мастерс» в Париже.

Помимо Рублёва, в Турин отправятся Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Даниил Медведев, Карлос Алькарас, Стефанос Циципас, Новак Джокович, Феликс Оже-Альяссим.

Турнир пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине.

Ранее Надаль поделился ожиданиями от Итогового турнира ATP. 

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