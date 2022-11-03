Галтье прокомментировал выход ПСЖ в плей-офф ЛЧ со второго места

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о победе в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов над «Ювентусом».

«Мы обыграли «Ювентус» дважды и были очень счастливы до 92-й минуты. Но если вы хотите пройти на турнире как можно дальше, вы должны побеждать большие команды», — сказал Галтье.

Встреча в Турине завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

ПСЖ с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице группы H и выходит в плей-офф Лиги чемпионов. «Ювентус» с тремя очками располагается на третьей строчке и также выходит в плей-офф Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Мбаппе и Салах стали лучшими бомбардирами группового этапа Лиги чемпионов.