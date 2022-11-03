РБ Спорт: Николич — главный кандидат на пост тренера в «Сочи» в случае отставки Гаранина
Как сообщает «РБ Спорт», Николича рассматривает руководство сочинского клуба как главного кандидата в случае отставки Вадима Гаранина.
Сербский тренер возглавлял железнодорожников с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Под его руководством «Локомотив» завоевал бронзовую медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл Кубок России.
Николич начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал главным тренером в сербском «Партизане», словенской «Олимпии» и венгерском «МОЛ Фехервар».
Ранее Деян Йоксимович, агент Николича, сообщил, что посоветует специалисту рассмотреть предложение от железнодорожников, если оно поступит.