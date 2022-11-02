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Агент Йоксимович заявил, что посоветует Николичу рассмотреть предложение от «Локомотива»

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Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, сообщил, что посоветует специалисту рассмотреть предложение от железнодорожников, если оно поступит.
Агент Йоксимович заявил, что посоветует Николичу рассмотреть предложение от «Локомотива»
  • Gettyimages.ru

«Нет, из «Локо» никто не звонил, и я считаю, что это нормально. И честно говоря, «Локомотив» сейчас не самый лучший вариант для любого тренера. Рассмотрит ли предложение, если оно поступит? Марко стоит рассмотреть его, я тоже это посоветую. Но иногда он не слушает», — цитирует Йоксимович Metaratings.ru.

Сербский тренер возглавлял железнодорожников с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Под его руководством «Локомотив» завоевал бронзовую медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл Кубок России.

Николич начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал главным тренером в сербском «Партизане», словенской «Олимпии» и венгерском «МОЛ Фехервар».

После 15 туров РПЛ «Факел» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) расположился на 14-й строчке. «Химки» (девять) находятся на 15-й позиции. «Торпедо» (шесть) остаётся на дне таблицы. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).

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