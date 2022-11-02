Агент Йоксимович заявил, что посоветует Николичу рассмотреть предложение от «Локомотива»

Деян Йоксимович, агент бывшего главного тренера «Локомотива» Марко Николича, сообщил, что посоветует специалисту рассмотреть предложение от железнодорожников, если оно поступит.

«Нет, из «Локо» никто не звонил, и я считаю, что это нормально. И честно говоря, «Локомотив» сейчас не самый лучший вариант для любого тренера. Рассмотрит ли предложение, если оно поступит? Марко стоит рассмотреть его, я тоже это посоветую. Но иногда он не слушает», — цитирует Йоксимович Metaratings.ru.

Сербский тренер возглавлял железнодорожников с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Под его руководством «Локомотив» завоевал бронзовую медаль Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграл Кубок России.

Николич начал тренерскую карьеру в 2008 году. Он работал главным тренером в сербском «Партизане», словенской «Олимпии» и венгерском «МОЛ Фехервар».

После 15 туров РПЛ «Факел» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (12) расположился на 14-й строчке. «Химки» (девять) находятся на 15-й позиции. «Торпедо» (шесть) остаётся на дне таблицы. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (39).

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