Прокопьев — о сборной: если Карпин позовёт — сам возьму билет из Болгарии и прилечу

Полузащитник болгарского «Ботева» Михаил Прокопьев заявил, что готов за свои деньги купить билет в Россию, если главный тренер сборной Валерий Карпин вызовет его в национальную команду.

«Допустим, тебе звонит Карпин и говорит: «Миша, готов в Новогорск приехать?». Что ты ответишь? Конечно, готов. Я сам себе возьму билет и сразу же полечу», — цитирует Прокопьева «Матч ТВ».

Напомним, что 25 октября клуб высшей лиги Болгарии объявил о переходе Прокопьева. Футболист известен по выступлениям за один из самых популярных медиафутбольных команд России «Амкал». Клубом владеет Герман Попков.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что ему непонятен уровень чемпионата Болгарии.