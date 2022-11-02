Плиев: изначально «Уфа» ставила задачу вернуться в РПЛ, и она у нас остаётся

Капитан «Уфы» Константин Плиев рассказал, что команда ставит задачу вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

«Изначально «Уфа» ставила задачу вернуться в РПЛ, и она у нас остаётся, потому что мы хотим вернуться туда, просто на данный момент это даётся чуть тяжеловато», — цитирует Плиева «Матч ТВ».

По его мнению, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сможет разобраться со всеми проблемами.

Напомним, что «Уфа» с минимальным счётом одержала победу над брянским «Динамо» в 1/16 Кубка России по футболу.

Встреча в Уфе на стадионе «Нефтянник» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на девятой минуте забил Эгаш Касинтура.

Ранее в «Уфе» объявили о назначении на пост главного тренера Арслана Халимбекова.