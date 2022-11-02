Плиев: изначально «Уфа» ставила задачу вернуться в РПЛ, и она у нас остаётся
«Изначально «Уфа» ставила задачу вернуться в РПЛ, и она у нас остаётся, потому что мы хотим вернуться туда, просто на данный момент это даётся чуть тяжеловато», — цитирует Плиева «Матч ТВ».
По его мнению, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сможет разобраться со всеми проблемами.
Напомним, что «Уфа» с минимальным счётом одержала победу над брянским «Динамо» в 1/16 Кубка России по футболу.
Встреча в Уфе на стадионе «Нефтянник» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на девятой минуте забил Эгаш Касинтура.
Ранее в «Уфе» объявили о назначении на пост главного тренера Арслана Халимбекова.