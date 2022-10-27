Халимбекова назначили главным тренером «Уфы»

В футбольном клубе «Уфа» объявили о назначении на пост главного тренера Арслана Халимбекова.

55-летний российский специалист подписал контракт с «Уфой». Сроки соглашения не уточняются, сообщает пресс-служба команды из столицы Башкирии.

Пост главного тренера клуба 26 октября покинул Денис Попов. Халимбеков работал в «Уфе» с 2019 по 2020 год, когда входил в тренерский штаб Вадима Евсеева.

«Уфа» с 16 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном возвращении полузащитника Остона Урунова в уфимский клуб.