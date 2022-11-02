Стали известны все участники Итогового турнира ATP
На турнире места обеспечили себе Рафаэль Надаль (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Даниил Медведев (Россия), Карлос Алькарас (Испания), Стефанос Циципас (Греция), Новак Джокович (Сербия), Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Андрей Рублёв (Россия).
Итоговый турнир ATP пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).
Призовой фонд соревнований составит €14,75 млн.
Ранее сообщалось, что Рублёв одержал победу над американцем Джоном Иснером в матче второго круга турнира ATP в Париже (Франция).