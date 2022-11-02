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Стали известны все участники Итогового турнира ATP

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Определились все участники Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

На турнире места обеспечили себе Рафаэль Надаль (Испания), Каспер Рууд (Норвегия), Даниил Медведев (Россия), Карлос Алькарас (Испания), Стефанос Циципас (Греция), Новак Джокович (Сербия), Феликс Оже-Альяссим (Канада) и Андрей Рублёв (Россия).

Итоговый турнир ATP пройдёт с 13 по 20 ноября в Турине (Италия).

Призовой фонд соревнований составит €14,75 млн.

Ранее сообщалось, что Рублёв одержал победу над американцем Джоном Иснером в матче второго круга турнира ATP в Париже (Франция).

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