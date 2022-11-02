Хачанов и Рублёв вылетели в первом круге парного турнира в Париже
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В первом круге Хачанов и Рублёв уступили французам Николя Маю и Эдуару Роже-Васслену в двух сетах — 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
В следующем круге Май и Роже-Васслен встретятся с парой Тим Пюц (Германия) / Майкл Винус (Новая Зеландия).
Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что теннисисту Даниилу Медведеву не хватило выдержки в матче с австралийцем Алексом де Минором второго круга турнира ATP в Париже.