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Хачанов и Рублёв вылетели в первом круге парного турнира в Париже

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Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв не смогли выйти во второй круг парного мужского турнира ATP в Париже (Франция).
Хачанов и Рублёв вылетели в первом круге парного турнира в Париже
  • Gettyimages.ru

В первом круге Хачанов и Рублёв уступили французам Николя Маю и Эдуару Роже-Васслену в двух сетах — 4:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

В следующем круге Май и Роже-Васслен встретятся с парой Тим Пюц (Германия) / Майкл Винус (Новая Зеландия).

Ранее заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что теннисисту Даниилу Медведеву не хватило выдержки в матче с австралийцем Алексом де Минором второго круга турнира ATP в Париже.

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