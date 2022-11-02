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Янчук считает, что Медведеву не хватило выдержки в матче с де Минором

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал мнение, что теннисисту Даниилу Медведеву не хватило выдержки в матче второго круга турнира ATP в Париже с австралийцем Алексом де Минором.
Янчук считает, что Медведеву не хватило выдержки в матче с де Минором
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«Даниил расстроил: он не сумел сыграть на своём уровне. Матч был упорный, очень зрелищный и интересный. Де Минор играл очень напористо и стабильно, у него было некоторое преимущество в том, что он играл в атакующем стиле. Медведеву не хватило выдержки. Те ошибки, что он допустил на своей подаче в последнем гейме, — это просто провал», — приводит слова Янчука ТАСС.

Он также подчеркнул, что Медведеву перед Итоговым турнирном нужно сделать верные выводы и прибавить в остроте атак.

Во втором круге турнира россиянин уступил австралийцу Алексу де Минору со счётом 4:6, 6:2, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

В следующем раунде де Минор встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева прокомментировала вылет Медведева во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.

 

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