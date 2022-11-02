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Самоделкина: рада, что Трусова пришла к нам в группу

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Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, что ей нравится работать на льду с Трусовой.
Самоделкина: рада, что Трусова пришла к нам в группу
  • РИА Новости

«На самом деле я рада, что Саша пришла к нам в группу. Просто получилось всё настолько внезапно, что я первое время даже не понимала, как себя вести. Какое-то время больше присматривалась — с другой стороны катка, когда мы оказывались на одном льду. Раньше Саша казалась мне очень закрытой и даже сердитой, что ли, не представляла, как к ней можно подойти и о чём-то заговорить. И все эти размышления вообще не совпали с тем, какая она на самом деле. Совершенно классная. Весёлая, открытая. С ней очень интересно. Это вообще круто — работать на льду с таким человеком», — заявила Самоделкина в интервью RT.

Ранее Самоделкина рассказала, тяжело ли ей жить в отрыве от одного из родителей.

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