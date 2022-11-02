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Фигуристка Самоделкина рассказала, тяжело ли ей жить в отрыве от одного из родителей

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Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, тяжело ли ей жить в отрыве от одного из родителей.
Фигуристка Самоделкина рассказала, тяжело ли ей жить в отрыве от одного из родителей
  • РИА Новости

«Очень. Папа постоянно живёт за городом, откуда просто нет возможности каждый день приезжать на тренировки. Поэтому мы с мамой и сестрой снимаем квартиру неподалёку от катка. А по выходным приезжаем к папе. Получается, что меньше чем на сутки, но это хоть какая-то возможность побыть вместе. Очень сильно скучаем», — заявила Самоделкина в интервью RT.

Ранее Самоделкина высказалась о работе над собой в большом спорте.

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