Фигуристка Самоделкина рассказала, тяжело ли ей жить в отрыве от одного из родителей

Российская фигуристка Софья Самоделкина рассказала, тяжело ли ей жить в отрыве от одного из родителей.

«Очень. Папа постоянно живёт за городом, откуда просто нет возможности каждый день приезжать на тренировки. Поэтому мы с мамой и сестрой снимаем квартиру неподалёку от катка. А по выходным приезжаем к папе. Получается, что меньше чем на сутки, но это хоть какая-то возможность побыть вместе. Очень сильно скучаем», — заявила Самоделкина в интервью RT.

Ранее Самоделкина высказалась о работе над собой в большом спорте.