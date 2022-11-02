Самоделкина: поставила себе запрет на то, чтобы есть после шести часов вечера

Российская фигуристка Софья Самоделкина высказалась о работе над собой в большом спорте.

«Вообще-то да. Например, в этом сезоне я посмотрела на себя в ходе прокатов, поняла, что нахожусь совсем не в том виде, в котором хотела бы. Поэтому сразу после мы немножко отдохнули, и началась довольно тяжёлая работа. Плюс я поставила себе запрет на то, чтобы есть после шести часов вечера, ну и вообще убрать сладкое. Я вообще сладкоежка. Сестра иногда от чего-то отказывается, потому что не любит ту или иную сладость, а я обожаю всё. И сладкое, и булочки. Сейчас, когда приходится жёстко себя ограничивать, я даже спать ложиться стала рано, часов в восемь. Иначе есть хочется так сильно, что невозможно об этом не думать. Зато утром встаю на весы, стремительно умываюсь, едва ли не за минуту, и сразу бегу к холодильнику», — заявила Самоделкина в интервью RT.

Ранее Самоделкина отказалась общаться с журналистами после короткой программы.