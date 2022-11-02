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Агент Кассьерры подтвердил интерес к нападающему со стороны европейских клубов

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Мартин Араоз, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, подтвердил информацию об интересе к своему клиенту со стороны европейских клубов.
Агент Кассьерры подтвердил интерес к нападающему со стороны европейских клубов
  • Gettyimages.ru

«Интерес «Црвены Звезды», «Генка» и «Галатасарая» к Матео — это правда. Но Кассьерра хочет остаться в «Зените», — приводит слова Араоза «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 25-летний колумбиец забил два мяча и отдал три результативные передачи в 15 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Кассьерра входит в сферу интересов «Црвены Звезды», «Генка» и «Галатасарая».

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