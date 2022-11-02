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Скобрев: юные девочки затащили фигурное катание на сумасшедший уровень

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Призёр Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев высказался о популярности фигурного катания в России.
Скобрев: юные девочки затащили фигурное катание на сумасшедший уровень
  • РИА Новости

«Невероятное поколение наших юных фигуристов, в первую очередь девочек, которые затащили фигурное катание на сумасшедший уровень и доминируют в нём на протяжении последнего десятилетия», — цитирует Скобрева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что конькобежец участвует в телепроекте «Ледниковый период» в паре с фигуристкой Викторией Синициной.

Международный союз конькобежцев отстранил спортсменов из России от участия в международных турнирах. В июне конгресс организации утвердил это решение, которое будет действовать до особого уведомления.

Ранее сообщалось, что российские арбитры не будут работать на ЧМ-2023 по фигурному катанию.

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